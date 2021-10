Ilary Blasi è la stella di ‘Star in the Star’: ‘esplosiva’ in giallo, i dettagli del look (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ilary Blasi ha dimostrato ancora di essere la protagonista di Star in The Star: il suo look giallo ha lasciato il segno, ecco i dettagli! La vera diva di ‘Star in the Star’ è lei, la conduttrice. Ilary Blasi al timone del nuovo programma televisivo in onda su Canale 5, giunto ormai alla finale, sta L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 8 ottobre 2021)ha dimostrato ancora di essere la protagonista di Star in The Star: il suoha lasciato il segno, ecco i! La vera diva diin theè lei, la conduttrice.al timone del nuovo programma televisivo in onda su Canale 5, giunto ormai alla finale, sta L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

FQMagazineit : Star in the Star, Andrea Pucci rivela: “Loredana Bertè è stata la mia amante”. Ilary Blasi reagisce così - infoitcultura : Ilary Blasi senza freni, ma non tornano i conti: che botta! - frances61777683 : Star in the Star, lo sfregio di Claudio Baglioni a Ilary Blasi: 'Me ne devo andare? Mi fate un piacere' - Frances12916048 : RT @_Alessio_88: Ilary Blasi a Mediaset: 'Io vo conduco questo coso però voi me dovete fa ballà, se semo capiti?' #StarInTheStar https://… - _Alessio_88 : Ilary Blasi a Mediaset: 'Io vo conduco questo coso però voi me dovete fa ballà, se semo capiti?' #StarInTheStar -