Il narcotrafficante che voleva comprare il Napoli calcio

(Di venerdì 8 ottobre 2021) AGI - Soldi, tanti. E la facilità di spostarli da una parte all'altra del mondo per 'ripulirli' con un click. Per questo motivo Raffaele Imperiale, ilcon legami con le mafie di tutto il mondo che aveva 'investito' in due Van Gogh rubati, era pronto anche ail. “Hanno una disponibilità economica pazzesca Cerrone e Imperiale,no anchela società", racconta ai pm un collaboratore di giustizia. I due sono in carcere per l'accusa di associazione a delinquere di tipo mafioso e traffico internazionale di droga, il primo a Dubai in attesa di estradizione. Il verbale è del 20 gennaio di quest'anno, firmato da Gennaro Carra, genero di Salvatore Cutolo, boss del Rione Traiano, quartiere occidentale di ...