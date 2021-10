Il mastodontico Titanic fatto di Lego

Leggi su wired

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Un nuovo speciale setdebutta sullo store ed è dedicato alla nave più famosa di tutti i tempi, l’Rms. Sono 9090 i pezzi necessari per assemblare una replica piuttosto fedele del transatlantico, una riproduzione accurata degli esterni, ma anche e soprattutto degli interni dalle lussuose sale di prima classe all’imponente sala macchine. Nella fotogallery, un po’ di immagini dell’imponente modellino. Certo, chiamarlo modellino non rende l’idea visto che raggiunge i 135 centimetri di lunghezza, un’altezza di ben 44 centimetri e una larghezza di 16 una volta completato per entrare di diritto nella rosa dei più grandi (e anche dei più belli) setmai realizzati dal colosso danese. Mike Psiaki, Master Design del Gruppoha raccontato come il set sia stato progettato basandosi sui disegni originali: ...