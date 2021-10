Il Comune di Lodi dà 400mila euro a chi diventa imprenditore

UcidSezLecco : RT @CattedraRosmini: Stasera si parla a Lodi con Paolo Del Debbio e @fgangelini di etica, economia e diritti, con la moderazione del vicesi… - Scaccabaro : RT @CattedraRosmini: Stasera si parla a Lodi con Paolo Del Debbio e @fgangelini di etica, economia e diritti, con la moderazione del vicesi… - fgangelini : RT @CattedraRosmini: Stasera si parla a Lodi con Paolo Del Debbio e @fgangelini di etica, economia e diritti, con la moderazione del vicesi… - CattedraRosmini : Stasera si parla a Lodi con Paolo Del Debbio e @fgangelini di etica, economia e diritti, con la moderazione del vic… - Giorno_Lodi : Attività fisica a qualsiasi età, tornano i corsi del Comune -

Ultime Notizie dalla rete : Comune Lodi

Il Cittadino

Ildimette in campo 400mila euro per chi decide di fare l'imprenditore nonostante il complicato periodo Covid. Lo ha annunciato il sindaco Sara Casanova, insieme all'assessore alle Attività ...... la propria attività a supporto dei militari ammalati della provincia di. Il Generale ... Chiaro esempio di elette virtù civiche e nonsenso del dovere". Borgo val di Taro (PR), 2 agosto 2020.Via libera agli accordi per l’apertura della nuova farmacia comunale nell’area Coop. Il consiglio comunale, martedì sera, ha approvato lo schema di contratto di servizio con Astem e la società control ...La consigliera diede le dimissioni per le lettere minatorie al vicesindaco Lodi Ci ripensò, ma venne dichiarata decaduta: ora lei fa ricorso e la Giunta pure ...