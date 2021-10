GP Turchia: Hamilton si ripete nelle PL2, Leclerc stupisce (Di venerdì 8 ottobre 2021) Lewis Hamilton prenota il GP di Turchia (penalità permettendo) dominando le PL2. Ma la vera sorpresa è la Ferrari. Charles Leclerc ferma il cronometro a 166 millesimi dall’1’23?804 firmato dall’inglese, e anche Carlos Sainz non va male nonostante il 12esimo tempo. Chi manca all’appello è Max Verstappen, quinto in classifica e lontano da Lewis sia sul giro secco che sul passo gara. Valtteri Bottas e Sergio Perez, scudieri di Hamilton e Verstappen rispettivamente, occupano la terza e quarta piazza. Chiudono la top ten: Lando Norris, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Pierre Gasly e Antonio Giovinazzi. GP Turchia: Verstappen dietro ad Hamilton nelle PL1 GP Turchia: cosa succede nelle PL2? Splende il sole in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 8 ottobre 2021) Lewisprenota il GP di(penalità permettendo) dominando le PL2. Ma la vera sorpresa è la Ferrari. Charlesferma il cronometro a 166 millesimi dall’1’23?804 firmato dall’inglese, e anche Carlos Sainz non va male nonostante il 12esimo tempo. Chi manca all’appello è Max Verstappen, quinto in classifica e lontano da Lewis sia sul giro secco che sul passo gara. Valtteri Bottas e Sergio Perez, scudieri die Verstappen rispettivamente, occupano la terza e quarta piazza. Chiudono la top ten: Lando Norris, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Pierre Gasly e Antonio Giovinazzi. GP: Verstappen dietro adPL1 GP: cosa succedePL2? Splende il sole in ...

