Fabrizio Corona è evaso dagli arresti domiciliari

Fabrizio Corona evade dagli arresti domiciliari di Milano, fermato a Genova dalla Gdf [di Giuseppe Filetto] - Fabrizio Corona di nuovo nei guai, fugge ai domiciliari e viene scoperto a Genova - Fabrizio Corona denunciato per evasione, 'paparazzato' a Genova senza permesso

Ultime Notizie dalla rete : Fabrizio Corona

L'ex 're dei paparazzi' è stato fermato per un controllo di routine dagli uomini della Guardia di Finanza di Genova. Era in un locale insieme ad alcuni ...GENOVA - L'ex re dei paparazziè stato denunciato dalla guardia di finanza di Genova per evasione . Il vip aveva un permesso per andare a Roma e invece ha 'deviato' verso la Liguria dove è stato beccato in un locale.Fabrizio Corona è stato denunciato per evasione dopo che i militari della Guardia di Finanza di Genova lo hanno trovato in un locale della città ...Invece, i militari della Guardia di Finanza di Genova hanno trovato Fabrizio Corona in un locale di Genova, lo hanno posto in stato di fermo giudiziario e il pm di turno Arianna Ciavattini ha chiesto ...