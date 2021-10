“Contatti avviati”: il progetto faraonico che riporta Conte in panchina (Di venerdì 8 ottobre 2021) Contatti già avviati per il ritorno in panchina di Antonio Conte: progetto faraonico per convincere l’ex tecnico dell’Inter Antonio Conte per la panchina, un progetto faraonico per strappare il suo sì e costruire una squadra vincente. La ‘Gazzetta dello Sport’ rilancia il nome dell’ex allenatore dell’Inter per il Newcastle, squadra penultima in Premier League ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 8 ottobre 2021)giàper il ritorno indi Antonioper convincere l’ex tecnico dell’Inter Antonioper la, unper strappare il suo sì e costruire una squadra vincente. La ‘Gazzetta dello Sport’ rilancia il nome dell’ex allenatore dell’Inter per il Newcastle, squadra penultima in Premier League ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Contatti avviati Fiorentina, caccia al sostituto di Vlahovic: rispunta anche il nome di Piatek ... i nomi al vaglio della Fiorentina sono molti: da Scamacca , vecchio pallino della viola, fino a Borja Mayoral della Roma , con cui sono stati avviati i primi contatti. Fiorentina, caccia al ...

Elezioni, voglia di grande centro: trattative in Parlamento con vista sul Quirinale L'operazione per ora ha subito un piccolo stop per consentire a partiti e parlamentari di metabolizzare il risultato del primo turno delle amministrative ma contatti e trattative sono stati avviati e riprenderanno appena dopo i ballottaggi. La grande voglia di centro sembra aver ripreso vitalità e slancio tra Camera e Senato e si snoda su due obiettivi: ...

Milan, il nuovo talento arriva dal Belgio: già avviati i primi contatti FantaMaster DAZN, AGCOM avvia un procedimento d'urgenza dopo i problemi con la Serie A AGCOM ha avviato un procedimento d'urgenza nei confronti di DAZN a seguito dei problemi riportati dagli utenti con la Serie A.

Il sindaco Vanni: "E’ stato un furto su commissione" "Quando ho saputo dell’indagine avviata dalla procura sulla ricettazione delle monete d’oro rubate a San Mamiliano ho subito pensato di mettermi in contatto con i carabinieri per sapere, a distanza di ...

