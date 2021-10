Chieti, per tre anni costringe la moglie a dormire in terra perché russa: denunciato 58enne (Di venerdì 8 ottobre 2021) Chieti, 8 ott — Da tre anni era costretta dal marito a dormire in terra perché russava: è successo a Chieti, in Abruzzo, dove una donna ha denunciato il coniuge chiedendone, al contempo, la separazione. Trent’anni di vessazioni e torture psicologiche, aggressioni verbali e fisiche, culminate nell’umiliante imposizione di dormire sul pavimento, come un animale domestico: secondo quanto riportato dalla cronaca locale l’uomo ha patteggiato due anni di reclusione con pena sospesa. Uomo costringeva la moglie a dormire in terra Dalle indagini condotte dagli agenti della squadra mobile cittadina è emerso «un quadro di relazioni domestiche ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 8 ottobre 2021), 8 ott — Da treera costretta dal marito ainva: è successo a, in Abruzzo, dove una donna hail coniuge chiedendone, al contempo, la separazione. Trent’di vessazioni e torture psicologiche, aggressioni verbali e fisiche, culminate nell’umiliante imposizione disul pavimento, come un animale domestico: secondo quanto riportato dalla cronaca locale l’uomo ha patteggiato duedi reclusione con pena sospesa. Uomova lainDalle indagini condotte dagli agenti della squadra mobile cittadina è emerso «un quadro di relazioni domestiche ...

