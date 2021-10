Causio su Rossi | «Era una persona squisita»

Leggi su calcionews24

Francoricorda Paolonel suo intervento durante il Festival dello Sport e parla del loro periodo insieme. «Me lo ricordo quando era ancora tra i ragazzi della Juventus. Non era ancora il Paoloche abbiamo conosciuto. È stato bravissimo lui quando è andato a Vicenza e ha trovato Fabri che lo ha fatto diventare punta da ala destra che era. Lui era nel posto in cui non ti aspettavi e te la buttava dentro. Poi era rapido, intelligente ed era facile capirsi perché era bravo tecnicamente. In Nazionale aveva rubato il posto a Ciccio Graziani. Comeera squisito».