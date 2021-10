Calciomercato Juventus | Pogba strizza l’occhio | “A Torino sto bene”

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Prima la storia, ora le parole, dopo la firma? Paulè da sempre oggetto del desiderio della. Nonostante sia cresciuto nel Manchester United, il luogo dove è esploso e ha cominciato ad incantare i tifosi sulle spalle è proprio, l’Allianz Stadium nel quale ha fatto ritorno ieri sera per la partita Belgio-Francia, vinta dai transalpini che affronteranno la Spagna in finale di Nations League. Dopo la partita, il francese ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Mediaset, nella quale parlava proprio del suo futuro e di un possibile ritorno alla: “Parlo sempre con i miei ex compagni. Asi sta. Ora sono a Manchester, ho ancora un anno di contratto e voglio finire la stagione nel migliore dei modi, poi vedremo. Ma a...

Brutte notizie in casa. Ramsey tira un'altra frecciatina alla dal ritiro della nazionale. Eppure nello scorso mercato estivo è stato lui a rifiutare qualsiasi tipo di offerta pur di restare a Torino, forte del suo ingaggio da 7,5 milioni di euro netti. Il calciomercato del Milan non si ferma mai, soprattutto quando Maldini e Massara iniziano a fiutare qualche colpo da regalare a Pioli. Paulo Pogba, intervistato da Sportmediaset, fa sognare la Juventus e i suoi tifosi. Pogba: "Finire bene lì e poi vediamo cosa succede" Inoltre il francese aggiunge: "Parlo sempre con i miei ex compagni"