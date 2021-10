Bufera Gf Vip | Signorini fa fuori le due opinioniste | “Ci ha cacciato all’improvviso | Ecco perché” Fan sotto choc

Leggi su cityroma

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Grande Fratello Vip:le ha fatte. Nessuna spiegazione. Il GF Vip è tornato in onda ieri sera ma che fine hanno fatto le duepopolari, grandi protagoniste del reality show? Ieri sera in prima serata è tornato in onda il reality show di Canale Cinque condotto da Alfonsonella nuova stagione che si sta rivelando pieno di colpi di scena. Che fine hanno fatto le duedel popolo presenti in studio in una sola puntata e mai più tornate? Cerchiamo di scoprirlo. Le due signore erano in effetti veramente simpatiche. GF Vip, che fine hanno fatto lepopolari? Il GF Vip è andato in onda ieri sera con la prima puntata della nuova settimana di Canale Cinque. Alfonsoha di nuovo magistralmente condotto la puntata ...