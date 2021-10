2 anni di visite gratuite per i guariti da Covid dimessi

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Gli assistitia seguito di ricovero ospedalierodal-19 avranno garantite le prestazioni di specialistica ambulatoriale in forma gratuita per un periodo di duecon decorrenza dal 25 luglio 2021. È quanto stabilisce una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta del vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi sulla scorta della legge nazionale 106 che reca “Misure urgenti emergenza-19 per l’imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. “Il Friuli Venezia Giulia recepisce la norma nazionale e applica – ha spiegato Riccardi – un provvedimento doveroso nei confronti delle persone che hanno vissuto la fase difficile del ricovero a causa del coronavirus e che hanno la necessità di sottoporsi a...

(Visited 5 times, 5 visits today) Ultime notizie: Nuove proteste contro il Green Pass, in migliaia nelle piazze di Udine e Pordenone Due anni di esami e visite mediche gratis per i guariti da Covid ...