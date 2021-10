Thuram: «Pelè poteva fare di più per combattere il razzismo» (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Pelè, un mito. Un indiscutibile campione. Ma mi sono sempre chiesto perché, pur potendo farlo, non ha accelerato il tempo per cambiare la visione della genere sulle persone nere. Insomma avrebbe potuto fare di più e tutto ciò mi provoca un po’ di fastidio”. Lo ha detto Lilian Thuram, ex difensore della Nazionale francese, del Parma e della Juve. A lui l’onore di aprire il Festival dello sport, in programma a Trento da oggi a domenica. “Quando arrivai in Francia ero poco più che un bambino, avevo appena 9 anni, e tutti mi chiamavano sporco nero – ha detto Thuram -. Fu allora che iniziai a chiedermi perché esisteva il razzismo. Per me è sempre stato un impegno civile, fuori e dentro il campo. Lo era quando giocavo, lo è oggi. Quando Jean Marie Le Pen disse che la Nazionale del 1998 non era francese ... Leggi su footdata (Di giovedì 7 ottobre 2021) “, un mito. Un indiscutibile campione. Ma mi sono sempre chiesto perché, pur potendo farlo, non ha accelerato il tempo per cambiare la visione della genere sulle persone nere. Insomma avrebbe potutodi più e tutto ciò mi provoca un po’ di fastidio”. Lo ha detto Lilian, ex difensore della Nazionale francese, del Parma e della Juve. A lui l’onore di aprire il Festival dello sport, in programma a Trento da oggi a domenica. “Quando arrivai in Francia ero poco più che un bambino, avevo appena 9 anni, e tutti mi chiamavano sporco nero – ha detto-. Fu allora che iniziai a chiedermi perché esisteva il. Per me è sempre stato un impegno civile, fuori e dentro il campo. Lo era quando giocavo, lo è oggi. Quando Jean Marie Le Pen disse che la Nazionale del 1998 non era francese ...

