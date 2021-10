Terremoto in Pakistan, Save the Children: “Almeno 6 bambini tra le vittime. Siamo pronti ad intervenire con con aiuti alimentari e non” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Un Terremoto di magnitudo 5,9 ha colpito la provincia Pakistana del Belucistan (leggi qui) nelle prime ore di questa mattina, 07 ottobre 2021, uccidendo 20 persone, tra cui Almeno sei bambini, e ferendone più di 300. Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro, è estremamente preoccupata per la sicurezza dei minori. Diverse persone sono state portate d’urgenza all’ospedale in condizioni critiche e più di 150 sono state inviate in ospedale per cure, ma il numero delle vittime potrebbe aumentare man mano che i soccorsi continuano, secondo l’Autorità provinciale per la gestione dei disastri. Il sisma ha interessato otto comuni della provincia, con scosse di ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 7 ottobre 2021) Undi magnitudo 5,9 ha colpito la provinciaa del Belucistan (leggi qui) nelle prime ore di questa mattina, 07 ottobre 2021, uccidendo 20 persone, tra cuisei, e ferendone più di 300.the, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare ia rischio e garantire loro un futuro, è estremamente preoccupata per la sicurezza dei minori. Diverse persone sono state portate d’urgenza all’ospedale in condizioni critiche e più di 150 sono state inviate in ospedale per cure, ma il numero dellepotrebbe aumentare man mano che i soccorsi continuano, secondo l’Autorità provinciale per la gestione dei disastri. Il sisma ha interessato otto comuni della provincia, con scosse di ...

