t.A.T.u., la reunion che ci mancava diventa realtà (Di giovedì 7 ottobre 2021) Non si ferma l'ondata di reunion che negli ultimi anni ha visto protagonisti moltissimi gruppi musicali tornare sul palco dopo essersi detti addio. Questa volta è il caso delle t.A.T.u., duo pop russo che ha raggiunto il successo nel primi Anni Duemila soprattutto per All The Things She Said, brano che ha scalato le classifiche internazionali. La coppia, formata da Lena Katina e Julia Volkova, è diventata icona LGTB grazie al video della canzone, in cui le due ragazze si scambiavano baci appassionati. Se non fosse che, poco tempo dopo, si è scoperto non solo che le cantanti non sono lesbiche, ma anche che il loro impegno a favore della comunità gay fosse soltanto una trovata di marketing. Per di più, pare che una di loro si sia lasciata andare a frasi omofobe in tv.

