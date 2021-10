Star in the Star quarta puntata: anticipazioni 7 ottobre 2021 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Star IN THE Star quarta puntata. Torna stasera in tv giovedì 7 ottobre 2021 su Canale 5 il programma condotto da Ilary Blasi. Ecco di seguito tutte le anticipazioni e gli ospiti. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA Prosegue il percorso dei concorrenti per aggiudicarsi la vittoria finale. A commentare le loro performance, ideate e curate dal direttore artistico Luca Tommassini, una giuria d’eccezione: Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci. I 3 giudici saranno chiamati a valutare le performance e a decretare la migliore esibizione della puntata tra i vincitori delle due manche. La Star vincente otterrà un bonus: il suo fanclub, contrariamente a quanto avviene ... Leggi su cubemagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021)IN THE. Torna stasera in tv giovedì 7su Canale 5 il programma condotto da Ilary Blasi. Ecco di seguito tutte lee gli ospiti. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA Prosegue il percorso dei concorrenti per aggiudicarsi la vittoria finale. A commentare le loro performance, ideate e curate dal direttore artistico Luca Tommassini, una giuria d’eccezione: Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci. I 3 giudici saranno chiamati a valutare le performance e a decretare la migliore esibizione dellatra i vincitori delle due manche. Lavincente otterrà un bonus: il suo fanclub, contrariamente a quanto avviene ...

