Sparito il medico di Pippo Franco: indagato per i Green Pass Falsi. I pazienti: “Non si vede da giorni” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Non si vede da tre giorni ormai, non risponde alle chiamate dei pazienti e dallo studio di Colli Albani sembra che nessuno sappia dove sia finito. Parliamo del medico odontoiatra della Roma Bene, quello che avrebbe somministrato una dose di vaccino all’attore Pippo Franco ma sul quale i Carabinieri del Nas stanno indagando. Secondo le indagini della procura, il dottore avrebbe rilasciato certificati di vaccinazione sospetti… e le indagini si riferiscono a tutte le dosi di vaccino a lui inoculate. Dunque, a tutti i suoi pazienti. Cinque giorni fa sono scattate le indagini: troppi gli aspetti che non quadravano. Leggi anche: Green Pass Falsi, ‘bufera’ su Pippo Franco: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 ottobre 2021) Non sida treormai, non risponde alle chiamate deie dallo studio di Colli Albani sembra che nessuno sappia dove sia finito. Parliamo delodontoiatra della Roma Bene, quello che avrebbe somministrato una dose di vaccino all’attorema sul quale i Carabinieri del Nas stanno indagando. Secondo le indagini della procura, il dottore avrebbe rilasciato certificati di vaccinazione sospetti… e le indagini si riferiscono a tutte le dosi di vaccino a lui inoculate. Dunque, a tutti i suoi. Cinquefa sono scattate le indagini: troppi gli aspetti che non quadravano. Leggi anche:, ‘bufera’ su: ...

GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Sparito il medico di Pippo Franco: indagato per i Green Pass Falsi. I pazienti: “Non si vede da giorni” - CorriereCitta : Sparito il medico di Pippo Franco: indagato per i Green Pass Falsi. I pazienti: “Non si vede da giorni” - plplplplpllplop : RT @rep_roma: Sparito il medico di Pippo Franco. L'ira dei pazienti: 'Se n'è andato all'improvviso, non si vede da giorni' [di Romina Marce… - rep_roma : Sparito il medico di Pippo Franco. L'ira dei pazienti: 'Se n'è andato all'improvviso, non si vede da giorni' [di Ro… - rep_roma : L'inchiesta sulla truffa dei Green Pass. L'ira dei pazienti del medico di Pippo Franco: 'Sparito all'improvviso da… -