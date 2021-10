Simeone è rinato: 'Mi allenavo anche in viaggio di nozze. E non cerco più il paragone con papà' (Di giovedì 7 ottobre 2021) G+ 1,99 al mese G PRO 3,99 al mese Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta in esclusiva online interviste e ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 7 ottobre 2021) G+ 1,99 al mese G PRO 3,99 al mese Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta in esclusiva online interviste e ...

Advertising

zazoomblog : Simeone è rinato: Mi allenavo anche in viaggio di nozze. E non cerco più il paragone con papà - #Simeone #rinato:… - sportli26181512 : Simeone è rinato: 'Mi allenavo anche in viaggio di nozze. E non cerco più il paragone con papà': Simeone è rinato:… - Gazzetta_it : Simeone è rinato, l’intervista: 'Mi allenavo anche in viaggio di nozze. E non cerco più il paragone con papà'… - ProfidiAndrea : ?? #Simeone rinato! 'Sì, mi ero perso. Crespo mi ha chiamato e mi ha detto...' Il Cholito è rinato a #Verona e ogg… - Cagliari_1920 : Cagliari, l’ex Simeone rinato al Verona: il cholito ritrova la via del gol #cagliaricalcio -