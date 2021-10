Scuola, Anief: “Docenti non possono essere allontanati se Green Pass scade dopo l’ingresso” (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – “Il dicastero di viale Trastevere conferma la tesi del sindacato: non è possibile allontanare da Scuola un dipendente della Scuola regolarmente in servizio a cui è scaduto il Green Pass nel corso della giornata lavorativa”. È quanto afferma l’Anief in riferimento a quanto scritto dal ministero dell’Istruzione nella risposta a una delle Faq disponibili online in relazione alla certificazione verde. “La verifica – sottolinea il ministero – avviene quotidianamente prima dell’accesso del personale interessato nella sede ove presta servizio. Nel caso in cui, al momento dell’accesso in sede, la certificazione risulti ‘valida’, il dipendente potrà accedere regolarmente e svolgere la propria attività fino al termine della giornata lavorativa”. “Avere messo alla porta di Scuola ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – “Il dicastero di viale Trastevere conferma la tesi del sindacato: non è possibile allontanare daun dipendente dellaregolarmente in servizio a cui è scaduto ilnel corso della giornata lavorativa”. È quanto afferma l’in riferimento a quanto scritto dal ministero dell’Istruzione nella risposta a una delle Faq disponibili online in relazione alla certificazione verde. “La verifica – sottolinea il ministero – avviene quotidianamente prima dell’accesso del personale interessato nella sede ove presta servizio. Nel caso in cui, al momento dell’accesso in sede, la certificazione risulti ‘valida’, il dipendente potrà accedere regolarmente e svolgere la propria attività fino al termine della giornata lavorativa”. “Avere messo alla porta di...

