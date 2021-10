Salone di Ginevra | cancellata l’edizione 2022 Gli organizzatori puntano al 2023

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo aver saltatodi quest’anno, ildell’auto diè costretto ad arrendersi ancora. La kermesse prevista per il prossimo febbraio è statae rinviata al. La comunicazione è stata inviata il 7 ottobre tramite una nota da parte della fondazione Comité permanent du Salon international de l’automobile, che organizza l’importante auto show svizzero. “La decisione di cancellare il GIMS?, si legge nella nota, “è stata presa nell’interesse delle case automobilistiche e degli appassionati di auto. Le questioni dirette e indirette relative alla pandemia di COVID-19 in corso hanno lasciato glisenza alternative. Da un lato, i problemi legati alla pandemia includono continue restrizioni di viaggio per espositori ...

Questo modello non sarà presente al prossimo salone di Ginevra visto che Alfa Romeo non intende partecipare. La Tonale è una vettura molto importante per la strategia di rilancio del marchio italiano. La casa automobilistica del Biscione ha confermato ufficialmente quello che vi avevamo anticipato nei giorni scorsi e cioè che Alfa Romeo Tonale non sarà presentato al salone dell'auto di Ginevra. La fondazione che gestisce il GIMS ha annunciato l'annullamento dell'edizione 2022 a causa della situazione pandemica, la kermesse rinviata al prossimo anno.