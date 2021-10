Parla l'ex campione dell'Inter Mazzola: «Di questa Nazionale non possiamo lamentarci» (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Perdere succede, non possiamo lamentarci. Il futuro di questa squadra c’è, sanno giocare. Deve continuare così come sta facendo, mettere in testa gli schemi che vuole l’allenatore, questo è l’importante. Il problema attaccanti? Questo è stato il problema più difficile ma pian pianino ne veniamo fuori”. Così a LaPresse Sandro Mazzola, campione d’Europa nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970 con la Nazionale italiana, in merito alla sconfitta dell’Italia di Mancini nella semifinale di Nations League contro la Spagna. “Flessione dopo l’Europeo vinto? questa squadra va bene così con questi uomini e vale la pena andare avanti. Non c’è nessun rischio assuefazione”, ha aggiunto. Leggi su footdata (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Perdere succede, non. Il futuro disquadra c’è, sanno giocare. Deve continuare così come sta facendo, mettere in testa gli schemi che vuole l’allenatore, questo è l’importante. Il problema attaccanti? Questo è stato il problema più difficile ma pian pianino ne veniamo fuori”. Così a LaPresse Sandrod’Europa nel 1968 e vicedel mondo nel 1970 con laitaliana, in merito alla sconfitta’Italia di Mancini nella semifinale di Nations League contro la Spagna. “Flessione dopo l’Europeo vinto?squadra va bene così con questi uomini e vale la pena andare avanti. Non c’è nessun rischio assuefazione”, ha aggiunto.

