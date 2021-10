Oggi rilancia: le sorelle Selassiè non sono principesse e pubblica le prove (Di giovedì 7 ottobre 2021) Qualche giorno fa nella diretta del Grande Fratello VIP 6 le principesse Selassiè hanno letto un comunicato stampa della loro famiglia, per prendere le distanze da quello che era stato raccontato da alcuni giornali. In particolare era stata la rivista Oggi a rivelare che le sorelle Selassiè non sono principesse e che il padre della ragazza è in carcere, proprio perchè accusato di aver falsificato dei documenti e per truffa. Nel comunicato ufficiale della famiglia, si diffidavano gli organi di stampa a continuare a parlare di questa vicenda, confermando che tutto quello che era trapelato non corrispondeva al vero. Le stesse principesse hanno ribadito di essere le nipoti di Negus Hailé Selassié. Clarissa, Jessica e Lulù hanno fatto notare che non ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 7 ottobre 2021) Qualche giorno fa nella diretta del Grande Fratello VIP 6 lehanno letto un comunicato stampa della loro famiglia, per prendere le distanze da quello che era stato raccontato da alcuni giornali. In particolare era stata la rivistaa rivelare che lenone che il padre della ragazza è in carcere, proprio perchè accusato di aver falsificato dei documenti e per truffa. Nel comunicato ufficiale della famiglia, si diffidavano gli organi di stampa a continuare a parlare di questa vicenda, confermando che tutto quello che era trapelato non corrispondeva al vero. Le stessehanno ribadito di essere le nipoti di Negus Hailé Selassié. Clarissa, Jessica e Lulù hanno fatto notare che non ...

