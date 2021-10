Napoli, chiude il Disney store in via Toledo: dipendenti in lacrime dietro le vetrine (Di giovedì 7 ottobre 2021) chiude dopo 21 anni il Disney store di Napoli: hanno commosso il web le lacrime dei 23 dipendenti (salutati da intere famiglie davanti al negozio). Come annunciato nello scorso maggio, tutti i 15 Disney store in Italia (nei quali lavoravano 240 dipendenti) chiuderanno i battenti, visto che la società californiana ha deciso di puntare unicamente Leggi su 2anews (Di giovedì 7 ottobre 2021)dopo 21 anni ildi: hanno commosso il web ledei 23(salutati da intere famiglie davanti al negozio). Come annunciato nello scorso maggio, tutti i 15in Italia (nei quali lavoravano 240ranno i battenti, visto che la società californiana ha deciso di puntare unicamente

