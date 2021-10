MIlano, la squadra mobile smantella una gang di rapinatori di Rolex (Di giovedì 7 ottobre 2021) MIlano - Un'altra batteria di rapinatori di Rolex smantellata dalla mobile. Stamattina gli agenti coordinati dal dirigente Marco Calì e dal funzionario Francesco Giustolisi hanno arrestato il ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 7 ottobre 2021)- Un'altra batteria didita dalla. Stamattina gli agenti coordinati dal dirigente Marco Calì e dal funzionario Francesco Giustolisi hanno arrestato il ...

Advertising

gennaromigliore : Molto felice per @LisaNoja, amica sincera e compagna di tante battaglie in Parlamento, che grazie alle oltre 1600 p… - marattin : Ieri a Milano con @lisanoja, prima a parlare di riforma fiscale e poi ad abbracciare tutti i meravigliosi volontari… - MarcoKappa11 : @milan_corner @ildumba @Maicuntent1986 Ho vissuto tutta la vita tra milano e dintorni, di interisti ne vedo e frequ… - Simonettamusse : @romeoagresti Non condivido per niente questa opinione,Donnarumma è il portiere della nazionale e non si fischia a… -