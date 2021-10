Masters 1000 Indian Wells 2021 | Salvatore Caruso pesca Svajda | Roberto Marcora in rotta di collisione con Tsitsipas

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono stati effettuati i sorteggi per quanto riguarda i giocatori in grado di passare le qualificazioni aldi. Due gli italiani coinvolti,, l’uno vittorioso sull’ecuadorianoQuiroz, l’altro in grado di battere Matteo Viola nel derby che già dava la certezza di avere sette azzurri in tabellone principale (ora sono otto). Il siciliano, che è anche l’unico a giocare nella parte alta del tabellone tra i tricolori visto che tutti gli altri sono in quella bassa,l’americano Zachary. Per il diciottenne numero 454 del ranking mondiale sta diventando un’abitudine affrontare gli italiani: nella sua brevissima parabola sul circuito ...