Manifesto per uno stile democratico

Nel momento in cui ho lanciato Emporio Armani, quarant'anni fa, un Manifesto non mi sembrava necessario: si realizzava tutto strada facendo, una decisione dopo l'altra, seguendo l'intuito, osservando il mondo. Il nome Emporio era già di per sé un Manifesto, perché un emporio è un luogo nel quale tutti possono trovare qualcosa. Un emporio è un contenitore, un'enciclopedia, una miniera di possibilità. Ma è anche un modo di guardare il mondo: curioso, avventuroso, intrepido; si nutre di viaggi ed esperienze, porta l'esotico in città, e la città dappertutto. La democrazia, ovvero un'idea di uguaglianza, è il punto di partenza. Con Emporio Armani ho voluto creare un marchio che è un luogo, fisico e mentale, che aggrega e unisce, che somma storie, oggetti, persone, che è per tutti, ciascuno come vuole. Un luogo nel quale lui e lei sono identici. L'uomo e la ...

