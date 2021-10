Lui è peggio di me streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata (Di giovedì 7 ottobre 2021) Questa sera, giovedì 7 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda la terza puntata di Lui è peggio di me, la nuova edizione del “sit show” condotto da Marco Giallini e Giorgio Panariello. Un’amicizia nata per caso e uno spettacolo esilarante in cui i due amici si cimenteranno in monologhi, interviste, canzoni e gag insieme ad ospiti del mondo dello spettacolo e non solo. dove vedere la terza puntata di Lui è peggio di me in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv La terza puntata del programma, come detto, va in onda oggi, giovedì 7 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 o 503 – versione HD – del digitale terrestre). Lui è ... Leggi su tpi (Di giovedì 7 ottobre 2021) Questa sera, giovedì 7 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda ladi Lui èdi me, la nuova edizione del “sit show” condotto da Marco Giallini e Giorgio Panariello. Un’amicizia nata per caso e uno spettacolo esilarante in cui i due amici si cimenteranno in monologhi, interviste, canzoni e gag insieme ad ospiti del mondo dello spettacolo e non solo.ladi Lui èdi me intv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Ladel programma, come detto, va in onda oggi, giovedì 7 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 o 503 – versione HD – del digitale terrestre). Lui è ...

