Lo spettro della stagflazione (Di giovedì 7 ottobre 2021) L'inflazione continua a correre e nonostante l'Fmi preveda che, nelle economie avanzate, salirà al 3,6 per cento a fine 2021 per tornare al 2 per cento nella prima parte del 2022, quindi in linea con gli obiettivi delle banche centrali, il fenomeno spaventa i mercati che ieri hanno vissuto una giornata pesante. Un intreccio di cause – tra aumento dei prezzi dell'energia e problemi di approvvigionamento globale – sta alimentando il timore che la spinta inflazionistica possa consolidarsi inducendo un restringimento delle politiche monetarie in una fase in cui l'economia ha ancora bisogno di stimoli. Lo stesso numero due della Bce, Luis de Guindos, nei giorni scorsi ha osservato che il surriscaldamento dei prezzi si sta rivelando maggiore di quanto l'Eurotower pensasse fino a qualche mese fa e che esiste una componente di "carattere strutturale". Sebbene De Guindos si ... Leggi su ilfoglio

