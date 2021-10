Lazio, portieri in scadenza, ma il rinnovo è già sul tavolo (Di giovedì 7 ottobre 2021) La Lazio dovrà presto affrontare il capitolo portiere: Pepe Reina infatti, titolare in campionato e allievo di Sarri, il prossimo 31 agosto compirà 40 anni. Di smettere al momento non se ne parla e il suo contratto (in scadenza nel 2022) parla di un rinnovo automatico di un altro anno in caso di qualificazione in Europa League. Anche l’altro estremo difensore, Thomas Strakosha, è in scadenza: dopo il gelo dei mesi scorsi però sono ripartiti negli ultimi giorni i dialoghi tra la società e l’entourage del giocatore; di conseguenza non è esclusa una sua permanenza nella capitale, nonostante manchi sempre meno a gennaio, quando l’albanese a sei mesi dal termine, potrà accasarsi gratis con un’altra squadra. Leggi su footdata (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ladovrà presto affrontare il capitolo portiere: Pepe Reina infatti, titolare in campionato e allievo di Sarri, il prossimo 31 agosto compirà 40 anni. Di smettere al momento non se ne parla e il suo contratto (innel 2022) parla di unautomatico di un altro anno in caso di qualificazione in Europa League. Anche l’altro estremo difensore, Thomas Strakosha, è in: dopo il gelo dei mesi scorsi però sono ripartiti negli ultimi giorni i dialoghi tra la società e l’entourage del giocatore; di conseguenza non è esclusa una sua permanenza nella capitale, nonostante manchi sempre meno a gennaio, quando l’albanese a sei mesi dal termine, potrà accasarsi gratis con un’altra squadra.

Ultime Notizie dalla rete : Lazio portieri Lazio, chi il portiere del futuro: Tare valuta ROMA - La situazione portieri in casa Lazio andrà affrontata prima o poi. E qualcosa già si muove perché non consente di progettare piani di lungo periodo. Per Reina, titolare di campionato e allievo di Sarri, la carta d'...

Lazio, chi il portiere del futuro: Tare valuta Corriere dello Sport Lazio, rebus portieri tra rinnovi e nuovi nomi di mercato La Lazio studia il futuro della propria porta valutando i rinnovi di Reina e Strakosha e sondando il terreno con qualche nome nuovo.

