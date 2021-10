Jake Gyllenhaal: «Le scene di sesso con Jennifer Aniston? Una tortura» (Di giovedì 7 ottobre 2021) Justine, che trascorre una vita monotona in un paesino del Texas insieme al marito Phil, un giorno incontra casualmente Thomas, un giovane cassiere, e tra i due scoppia una passione irrefrenabile, quasi adolescenziale. È l’intreccio narrativo di The Good Girl, film del 2002 con Jennifer Aniston e Jake Gyllenhaal nelle vesti dei protagonisti: lui fresco di popolarità con Donnie Darko, lei già una star grazie a Friends. Leggi su vanityfair (Di giovedì 7 ottobre 2021) Justine, che trascorre una vita monotona in un paesino del Texas insieme al marito Phil, un giorno incontra casualmente Thomas, un giovane cassiere, e tra i due scoppia una passione irrefrenabile, quasi adolescenziale. È l’intreccio narrativo di The Good Girl, film del 2002 con Jennifer Aniston e Jake Gyllenhaal nelle vesti dei protagonisti: lui fresco di popolarità con Donnie Darko, lei già una star grazie a Friends.

hypvos : cercando di ricordarmi com'era finito il film con jake gyllenhaal per poter elaborare questa notizia - mixborghi : RT @fdaloja: Imperdibile. Film girato in 11 giorni durante il lockdown. Jake Gyllenhaal strepitoso (forse la sua prova migliore). Netflix h… - gvllesbae : Ho visto su Netflix “The Guilty” con Jake Gyllenhaal; spettacolare, lui bravissimo, emozionante, per nulla scontat… - CassandraBiBa : RT @fdaloja: Imperdibile. Film girato in 11 giorni durante il lockdown. Jake Gyllenhaal strepitoso (forse la sua prova migliore). Netflix h… - FaberAnder : Appena finito di vedere The Guilty su Netflix. Davvero un gran bel film con Jake Gyllenhaal protagonista assoluto i… -