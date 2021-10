Inter – Scelto Onana come erede di Handanovic, ma occhio al Napoli (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’Inter ha Scelto l’edere di Handanovic: si tratta di Andre Onana, ma non è da escludere un inserimento di Napoli e Barcellona. L’edizione di Tuttosport … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’hal’edere di: si tratta di Andre, ma non è da escludere un inserimento die Barcellona. L’edizione di Tuttosport … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

infoitsport : L'Inter ha scelto Onana per il dopo-Handanovic. Tuttosport: 'Ma occhio a Napoli e Barça' - lorenzettomarco : @Mentegatto1 @Gasperiniano @cesololinter19_ Guarda che Lukaku non ha scelto da solo di andare via dall Inter, l Int… - SonoLorenz0 : @deporcdieu @dileoacm Ma chiedilo a chi organizza la sala trofei ad Appiano porc* dio. Il Milan da seconda squadra… - VictorLioo : @caravit_80 tanto è una situazione win-win per voi, se avessero scelto la metà campo della nord avresti detto che l… - infoitsport : L’Inter ha scelto: via libera Juventus per il bomber della B -