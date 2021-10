Infiltrazioni malavitose nel settore turistico romagnolo, anche nel tarantino l’operazione con cinque arresti Guardia di finanza (Di giovedì 7 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Rimini, con la collaborazione dei Comandi Provinciali di Cosenza e Taranto, hanno dato l’avvio, stamane, alle prime luci dell’alba, ad una vasta operazione di polizia denominata “POPILIA”, in Emilia Romagna ed in contemporanea in Calabria ed in Puglia, che ha disarticolato il tentativo di soggetti di origine calabrese, quasi tutti pregiudicati, di insinuarsi nel settore turistico – ricettivo delle province di Rimini, Forlì-Cesena e Siena. Cinquanta militari della Guardia di finanza, coordinati e diretti dalla Procura della Repubblica di Rimini, hanno dato esecuzione oggi nelle provincie di Rimini, Forlì-Cesena e Taranto – a n. 20 ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 7 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: I finanzieri del Comando Provinciale delladidi Rimini, con la collaborazione dei Comandi Provinciali di Cosenza e Taranto, hanno dato l’avvio, stamane, alle prime luci dell’alba, ad una vasta operazione di polizia denominata “POPILIA”, in Emilia Romagna ed in contemporanea in Calabria ed in Puglia, che ha disarticolato il tentativo di soggetti di origine calabrese, quasi tutti pregiudicati, di insinuarsi nel– ricettivo delle province di Rimini, Forlì-Cesena e Siena. Cinquanta militari delladi, coordinati e diretti dalla Procura della Repubblica di Rimini, hanno dato esecuzione oggi nelle provincie di Rimini, Forlì-Cesena e Taranto – a n. 20 ...

