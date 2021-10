Il Paradiso delle Signore | due clamorosi addii e un ritorno Di chi si tratta?

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Ilè ormai giunto alla sesta stagione e continua ad appassionare milioni di telespettatori. Ecco alcune novità a cui dovranno prepararsi. Il: Giorgio e Clelia non tornano. La risposta e i progetti dei due attori La storica coppia di amanti della soap è finalmente riuscita a stare insieme, ma i fan sanno che da quasi un anno, per vivere liberi il loro amore (tanto più che c’è un bambino in arrivo), Luciano Cattaneo e Clelia Calligaris hanno deciso di andare via dall’atelier e da Milano con il piccolo Carlo (Carletto). Torneranno? La risposta è un categorico (e scocciato!) “no” da parte di Giorgio Lupano, l’attore del marito (separato) di Silvia (la cui attrice Marta Richeldi, è di conseguenza uscita a sua volta di scena). Ecco cos’ha ...

Advertising

MauSci : RT @Eurosport_IT: Lo ha svelato un'inchiesta ha svelato:Mancini sarebbe l’azionista di Bastian Asset Holdings, con sede nel paradiso fiscal… - Eurosport_IT : Lo ha svelato un'inchiesta ha svelato:Mancini sarebbe l’azionista di Bastian Asset Holdings, con sede nel paradiso… - lrrilevante : «La 'mocro maffia' si è trasformata da blanda organizzazione di spaccio di strada a holding finanziaria perché l’Ol… - 1970Germano : Iniziata la diretta su Rai1 della Preghiera per la Pace con Papa Francesco al Colosseo - AuroraTvBanijay : Intervista a Ilaria Rossi, Gabriella de #Ilparadisodellesignore #AuroraTV -

Ultime Notizie dalla rete : Paradiso delle

... Vialli invece risulterebbe legato ad società offshoreIsole Vergini denominata Crewborne ... nelfiscale di Madeira, con una percentuale minore riservata a Claudio Giacopazzi , amico di ...Mancini viene indicato nei documenti come l'azionista di Bastian Asset Holdings, con sede nelfiscaleBritish Virgin Islands, mentre Vialli risulta proprietario di un'altra società, la ...Non credo che possa esistere un altro luogo al mondo più adatto delle latomie del Paradiso per ospitare un film come Indiana Jones”. Tanti i fan che lo fanno fermato per alcuni scatti a cui non si è ...Mancini viene indicato nei documenti come “azionista di Bastian Asset Holdings, con sede nel paradiso fiscale delle British Virgin Islands”. E nelle stesse carte Vialli è inv ...