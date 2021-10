Hellraiser | le riprese del reboot sono finite | nel cast anche Goran Visnjic

(Di giovedì 7 ottobre 2021) I produttori deldihanno svelato ildel film horror in occasione della fine delledel progetto.tornerà sugli schermi cinematografici con un film di cui è stato svelato ilin occasione della fine delle. Tra i protagonisti del progetto, prodotto dal creatore della saga horror Clive Barker, ciOdessa A'zion e. Hulu e Spyglass Media hanno regalato nuove anticipazioni riguardanti la nuova versione del classico horror. L'horror avrà come star Odessa A'zion (Grand Army) accanto a Jamie Clayton (Sense 8) che interpreta l'iconico ruolo di Pinhead. NelBrandon ...

Adesso, finalmente, c'è un reboot in fase diche gli autori promettono sarà all'altezza ... Goyer , che ha cosceneggiato e produce il nuovo, diretto da David Bruckner , regista de Il ...Cameo anche per Anthony Hickox (regista di titoli come Waxwork edIII ), che interpreta ... in modo da accorciare i tempi di realizzazione così come levengono affidate a due crew ...I produttori del reboot di Hellraiser hanno svelato il cast del film horror in occasione della fine delle riprese del progetto. Hellraiser tornerà sugli schermi cinematografici con un film di cui è st ...