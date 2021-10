“Fifa” potrebbe non chiamarsi più Fifa. La guerra politica con la Uefa sconfina nei videogame (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Fifa”, ovvero il videogioco di calcio più famoso e produttivo del mondo, potrebbe non chiamarsi più Fifa. EA Sports sta pensando di rinominare la sua serie iconica, emancipandosi dal brand dell’organizzazione mondiale del calcio. La voce spunta proprio dopo il lancio sul mercato la settimana scorsa dell’ultima edizione, “Fifa 22”, che ha già accumulato 9,1 milioni di giocatori, 460 milioni di partite giocate e 7,6 milioni di squadre Ultimate Team create. Il direttore generale del gruppo Cam Weber ha annunciato che EA Sports sta pensando ad un rebrand, mentre “rivedono il loro accordo sui diritti di denominazione” con la Fifa. Per chi non ha ancora percepito l’immensità del mercato games, quello con EA per la ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 ottobre 2021) “”, ovvero il videogioco di calcio più famoso e produttivo del mondo,nonpiù. EA Sports sta pensando di rinominare la sua serie iconica, emancipandosi dal brand dell’organizzazione mondiale del calcio. La voce spunta proprio dopo il lancio sul mercato la settimana scorsa dell’ultima edizione, “22”, che ha già accumulato 9,1 milioni di giocatori, 460 milioni di partite giocate e 7,6 milioni di squadre Ultimate Team create. Il direttore generale del gruppo Cam Weber ha annunciato che EA Sports sta pensando ad un rebrand, mentre “rivedono il loro accordo sui diritti di denominazione” con la. Per chi non ha ancora percepito l’immensità del mercato games, quello con EA per la ...

