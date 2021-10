F1, GP Turchia 2021. Leclerc: “Verstappen vincerà il Mondiale” (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Hamilton è sempre lì, ma credo che possa vincere Verstappen. A sensazione credo che possa imporsi lui”. Così Charles Leclerc, che nella conferenza stampa alla vigilia del weekend del GP di Turchia 2021 di F1 si sbilancia su chi vincerà il Mondiale. Hamilton e Verstappen sono separati due punti, con il britannico a guidare. Il monegasco della Ferrari ha poi proseguito parlando della propria situazione, dopo il cambio di power unit a Sochi: “Non è una cosa che fa la differenza, ma è un passo in avanti verso la giusta direzione, e spero che sistemando tutti i dettagli la Ferrari possa presto tornare a competere per la vittoria“. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Hamilton è sempre lì, ma credo che possa vincere. A sensazione credo che possa imporsi lui”. Così Charles, che nella conferenza stampa alla vigilia del weekend del GP didi F1 si sbilancia su chiil. Hamilton esono separati due punti, con il britannico a guidare. Il monegasco della Ferrari ha poi proseguito parlando della propria situazione, dopo il cambio di power unit a Sochi: “Non è una cosa che fa la differenza, ma è un passo in avanti verso la giusta direzione, e spero che sistemando tutti i dettagli la Ferrari possa presto tornare a competere per la vittoria“. SportFace.

