Enrico Varriale accusato di stalking | dura decisione della Rai

L'ex compagna di Enrico Varriale ha accusato l'uomo di stalking e di percosse durante una lite: la decisione della Rai Enrico Varriale (Fonte Rai)Dopo le accuse di stalking mosse dall'ex compagna di Enrico Variale, la Rai avrebbe preso una dura decisione nei suoi confronti. Il giornalista infatti sarebbe stato sospeso, tale misura però sembrerebbe essere solo temporanea, non si tratterebbe dunque di un allontanamento definitivo. Dopo le accuse è stata aperta un'indagine e proprio in attesa di fare chiarezza sulla vicenda, la Rai ha deciso di tutelare l'azienda ma anche il giornalista stesso sospendendolo per un periodo di tempo.

Corriere : Rai, Varriale sospeso: non andrà più in onda fino a quando le accuse di stalking non ... - fanpage : Enrico Varriale è stato sospeso dai vertici Rai #6ottobre - fanpage : Enrico Varriale sospeso dalla Rai, non andrà in onda per le finali di #NationsLeague - anna_dell2 : RT @elreygiovannino: Enrico #Varriale sospeso dalla #Rai: non andrà in video fino al chiarimento dell’indagine per #stalking e #percosse ne… - il_preferiresti : 'Mi preoccupa che si facciano processi sui giornali, un gioco al massacro che io non ho mai fatto'. Enrico Varriale [sic.] #Varriale -