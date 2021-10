Dragon Quest dice addio al compositore Koichi Sugiyama scomparso all' età di 90 anni

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 7 ottobre 2021) È morto, ildell'iconico tema di(e molto altro ancora). Aveva 90. In una dichiarazione pubblicata sul sito Web della serie, è stato annunciato cheè morto il 30 settembre per uno shock settico. Oltre a comporre la colonna sonora principale originale di, così famosa da essere stata suonata come parte delle Olimpiadi di Tokyo all'inizio di'anno,ha continuato a scrivere oltre 500 brani musicali per la serie, in una carriera durata decenni. Leggi altro...