Decalogo del Benessere Soggettivo | 10 regole per stare bene

Leggi su piusanipiubelli

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Costretti a ritmi di vita frenetici e a una quotidianità complessa da gestire, in questo periodo di insoddisfazione per la situazione attuale e grande preoccupazione per il domani, la percezione che gli italiani hanno del proprioè in netto calo. Vediamo 10per il proprioda tenere sempre a mente. Secondo gli ultimi dati del 1°Rapporto delEquo e Sostenibile (CNEL/Istat), il primo a misurare ilcome indicatore sociale vero e proprio – ci spiega Stefano Bruni, del Board CNEL/Istat – diminuisce di quasi 10 punti percentuale la quota di italiani che indica alti livelli di soddisfazione per la propria vita. Prendersi cura di sé, anche nei momenti di stress, è ...