Dayane Mello e il presunto stupro in diretta tv: aperta un'indagine (Di giovedì 7 ottobre 2021) La vicenda risale allo scorso 18 settembre, ma la televisione italiana ha cominciato a parlarne solo tre settimane dopo, durante la prima puntata della nuova edizione de Le Iene. Un servizio ha, infatti, ricostruito quanto accaduto nel reality La Fazenda, programma brasiliano trasmesso dal canale Record Tv che, tra i concorrenti, vede anche Dayane Mello, showgirl vista in diversi programmi televisivi di casa nostra, da Ballando con le Stelle a Pechino Express fino all'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Secondo la ricostruzione pare che, la notte tra il 24 e il 125 settembre, Dayane abbia subito una molestia da parte di un altro concorrente del reality, il cantante Nego do Borel, che avrebbe sfruttato la sbronza della ragazza per approfittarsi di lei. https://twitter.com/redazioneiene/status/1445497575654658055

