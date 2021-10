“Cosa resta del papato”: i retroscena sulle manovre già in atto in vista del conclave che deciderà il futuro della Chiesa dopo Bergoglio (Di giovedì 7 ottobre 2021) A lanciare l’allarme è stato lo stesso Papa Francesco: “Sono ancora vivo. Nonostante alcuni mi volessero morto. So che ci sono stati persino incontri tra prelati, i quali pensavano che il Papa fosse più grave di quel che veniva detto. Preparavano il conclave”. Le parole di Bergoglio ai gesuiti slovacchi hanno svelato definitivamente i giochi per la successione del Pontefice latinoamericano. Come si sta preparando la prossima Sede Vacante? Cosa resta del papato (Edizioni Terra Santa) di Francesco Antonio Grana, vaticanista de ilfattoquotidiano.it, svela i retroscena in vista del conclave. “È evidente – scrive il giornalista nel suo libro – che le fazioni, quella progressista delusa per le mancate aperture del pontificato di Francesco, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) A lanciare l’allarme è stato lo stesso Papa Francesco: “Sono ancora vivo. Nonostante alcuni mi volessero morto. So che ci sono stati persino incontri tra prelati, i quali pensavano che il Papa fosse più grave di quel che veniva detto. Preparavano il”. Le parole diai gesuiti slovacchi hanno svelato definitivamente i giochi per la successione del Pontefice latinoamericano. Come si sta preparando la prossima Sede Vacante?del(Edizioni Terra Santa) di Francesco Antonio Grana, vaticanista de ilfquotidiano.it, svela iindel. “È evidente – scrive il giornalista nel suo libro – che le fazioni, quella progressista delusa per le mancate aperture del pontificato di Francesco, ...

Advertising

fattoquotidiano : EUTANASIA Si chiude la campagna referendaria e la raccolta firme con un risultato straordinario, ben oltre le aspe… - fattoquotidiano : “Cosa resta del papato”: i retroscena sulle manovre già in atto in vista del conclave che deciderà il futuro della… - Daniela66395875 : @PMurroccu @doluccia16 @a_meluzzi Esatto è successo non lo possono querelare perché ha detto la verità allora fanno… - MaurizioTorchi2 : RT @TwittGiorgio: Crolla il teorema-droga: che orrore il voyeurismo su Morisi ...MORISI, FIDANZA....L'UNICA COSA SERIA E' LA CONDANNA A 13… - jonifrancesco : @RiganteLeonardo @CarloCalenda Lei si è dimostrata #nivax #niterm (ovalorizzatore) #nidisc (Arica) e anche #nistad… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa resta Cedolino stipendio Noipa Ottobre 2021: calendario, rimborsi, bonus Cosa che questo mese accade per la rata ordinaria. Ma andiamo in ordine e vediamo nel dettaglio il ... Resta informato su tutte le novità, iscriviti alla nostra Newsletter

"Laziali bastardi", un estratto ... "cornuto e sbirro" al Sud resta sempre la peggiore delle offese. Era un piede messo fuori dal tunnel degli spogliatoi, come il cappello nei film western che spunta dalla roccia, per vedere se e cosa ...

Casa sventrata dal camion a Calerno, ecco cosa resta del salotto il Resto del Carlino Belgio-Francia, semifinale di Nations League: formazioni e dove vederla. Mbappè contro Lukaku Il francese resta sempre al centro del mercato, la mamma: «Stiamo parlando con il Psg di un possibile rinnovo». Il belga passato al Chelsea vuole rimediare alla sconfitta di Champions rimediata propri ...

Eurovision 2022, Mika sorpassa Cattelan: sarà lui il conduttore? Giallo su una battuta a Radio Deejay Il management di Mika frena: «Lo abbiamo sentito solo alla radio e lo leggiamo da quest'estate. Altro non sappiamo». Probabile sia un bluff, magari per non turbare una ...

che questo mese accade per la rata ordinaria. Ma andiamo in ordine e vediamo nel dettaglio il ...informato su tutte le novità, iscriviti alla nostra Newsletter... "cornuto e sbirro" al Sudsempre la peggiore delle offese. Era un piede messo fuori dal tunnel degli spogliatoi, come il cappello nei film western che spunta dalla roccia, per vedere se e...Il francese resta sempre al centro del mercato, la mamma: «Stiamo parlando con il Psg di un possibile rinnovo». Il belga passato al Chelsea vuole rimediare alla sconfitta di Champions rimediata propri ...Il management di Mika frena: «Lo abbiamo sentito solo alla radio e lo leggiamo da quest'estate. Altro non sappiamo». Probabile sia un bluff, magari per non turbare una ...