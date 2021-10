Consiglio Abruzzo, ok alla manovra di circa 10 mln euro (Di giovedì 7 ottobre 2021) L'Aquila - Il Consiglio regionale, nella seduta che si è conclusa nel pomeriggio, la prima dopo le elezioni comunali, ha approvato il rifinanziamento delle leggi regionali, con risorse pari a 10.882.000 euro, per interventi infrastrutturali e iniziative sociali e culturali che erano inserite nella legge finanziaria approvata lo scorso 30 dicembre e che erano state bloccate per problematiche tecniche legate alle coperture economiche La manovra è composta da misure in larga parte dedicate ai Comuni che hanno atteso nove mesi per la ufficialità dei sostegni. In apertura dei lavori, sono state discusse le seguenti interpellanze: "Situazione locali cucina Ospedale San Pio di Vasto"; "Lunghe liste di attesa e attività chirurgica ferma nel P.O. di Vasto"; "Chiarimenti in merito all'avanzamento delle procedure di bonifica della ex discarica ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 7 ottobre 2021) L'Aquila - Ilregionale, nella seduta che si è conclusa nel pomeriggio, la prima dopo le elezioni comunali, ha approvato il rifinanziamento delle leggi regionali, con risorse pari a 10.882.000, per interventi infrastrutturali e iniziative sociali e culturali che erano inserite nella legge finanziaria approvata lo scorso 30 dicembre e che erano state bloccate per problematiche tecniche legate alle coperture economiche Laè composta da misure in larga parte dedicate ai Comuni che hanno atteso nove mesi per la ufficialità dei sostegni. In apertura dei lavori, sono state discusse le seguenti interpellanze: "Situazione locali cucina Ospedale San Pio di Vasto"; "Lunghe liste di attesa e attività chirurgica ferma nel P.O. di Vasto"; "Chiarimenti in merito all'avanzamento delle procedure di bonifica della ex discarica ...

