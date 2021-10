Con il nuovo catasto molti potrebbero pagare di meno, spiega Guerra (Di giovedì 7 ottobre 2021) «Nell’iter parlamentare del provvedimento ci sarà un’ampia possibilità di confronto e quindi ci sono tutti i presupposti perché la delega venga approvata», dice al Corriere la sottosegretaria all’Economia, Maria Cecilia Guerra (LeU), dopo che il consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge delega sul fisco ma senza il voto della Lega. Il Carroccio, dice l’esponente di LeU, «è in difficoltà dopo il risultato elettorale e ha necessità di rimarcare le proprie posizioni per non farsi sorpassare da Fratelli d’Italia. La delega è così diventata il pretesto per sventolare una sua bandierina». Ma, assicura, «nessuno ha annunciato un aumento delle imposte sulla casa né oggi né tra cinque anni. Nel disegno di legge c’è scritto che la revisione del catasto non viene utilizzata a fini fiscali. Non sono queste le intenzioni del governo». E quali ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 7 ottobre 2021) «Nell’iter parlamentare del provvedimento ci sarà un’ampia possibilità di confronto e quindi ci sono tutti i presupposti perché la delega venga approvata», dice al Corriere la sottosegretaria all’Economia, Maria Cecilia(LeU), dopo che il consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge delega sul fisco ma senza il voto della Lega. Il Carroccio, dice l’esponente di LeU, «è in difficoltà dopo il risultato elettorale e ha necessità di rimarcare le proprie posizioni per non farsi sorpassare da Fratelli d’Italia. La delega è così diventata il pretesto per sventolare una sua bandierina». Ma, assicura, «nessuno ha annunciato un aumento delle imposte sulla casa né oggi né tra cinque anni. Nel disegno di legge c’è scritto che la revisione delnon viene utilizzata a fini fiscali. Non sono queste le intenzioni del governo». E quali ...

Advertising

Mov5Stelle : Sono state due donne del cambiamento. Hanno ridato a Roma e a Torino un volto nuovo. Ringraziamo @virginiaraggi e… - francescacheeks : Comunque rega domani esce il pezzo nuovo. Se non piangete con questo non so più come aiutarvi. - SeaWatchItaly : Ieri pomeriggio #Seabird ha avvistato un gommone con circa 60 persone a bordo in zona SAR maltese. Abbiamo da poco… - newthomas__ : procediamo con questo nuovo episodio - Psygnosis_Gamer : @Ashzara_Alexa @FuriaDivina87 Dopo ci sono anche quelli che li becchi in game (capitato su Ravaged con uno di Every… -

Ultime Notizie dalla rete : Con nuovo √ Robert Plant e Alison Krauss hanno pubblicato un inedito Arriva un'altra anticipazione ufficiale di quello che sarà il nuovo album congiunto dell' ex Led Zeppelin Robert Plant e Alison Krauss, icona del country americano con la quale il cantante aveva già inciso nel 2007 il disco - premiato ai Grammy - "Raising sand". ...

The Batman: Christopher Nolan rompe finalmente il silenzio sulla scelta di Robert Pattinson presenterà con ogni probabilità un nuovo trailer, ma nel frattempo il progetto ha ottenuto un importante attestato di stima da parte di un'autorità in materia, ovvero Christopher Nolan , il regista ...

Tv: nuovo ciclo Purché finisca bene, con Marcorè e Grimaudo - Ultima Ora Agenzia ANSA Coez: ecco Flow Easy, dedicato a “l’altra metà di me” Fuori ora in streaming e in digitale "Flow Easy", il nuovo singolo di Coez anticipato nel video del precedente singolo "Wu-Tang".

PS5, disponibile il nuovo aggiornamento: ecco cosa cambia Sony ha appena rilasciato l’aggiornamento 21.02-04.02.00 su PS5: da questo momento è possibile dunque aggiornare la console next-gen con il nuovo update software. Si tratterebbe dunque di un semplice ...

Arriva un'altra anticipazione ufficiale di quello che sarà ilalbum congiunto dell' ex Led Zeppelin Robert Plant e Alison Krauss, icona del country americanola quale il cantante aveva già inciso nel 2007 il disco - premiato ai Grammy - "Raising sand". ...presenteràogni probabilità untrailer, ma nel frattempo il progetto ha ottenuto un importante attestato di stima da parte di un'autorità in materia, ovvero Christopher Nolan , il regista ...Fuori ora in streaming e in digitale "Flow Easy", il nuovo singolo di Coez anticipato nel video del precedente singolo "Wu-Tang".Sony ha appena rilasciato l’aggiornamento 21.02-04.02.00 su PS5: da questo momento è possibile dunque aggiornare la console next-gen con il nuovo update software. Si tratterebbe dunque di un semplice ...