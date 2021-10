Bortuzzo questa volta parla chiaro con Lulù: “Per noi è difficile funzioni fuori” (Di giovedì 7 ottobre 2021) La promessa del nuoto non corrisponde i sentimenti della giovane coinquilina e le ha fatto capire che tra loro non funzionerebbe nella vita reale Leggi su golssip (Di giovedì 7 ottobre 2021) La promessa del nuoto non corrisponde i sentimenti della giovane coinquilina e le ha fatto capire che tra loro non funzionerebbe nella vita reale

IsaeChia : #GfVip 6, Manuel Bortuzzo frena gli entusiasmi di Lulù Selassié: “Non riesco ad entrare in questa parte, se mi sbil… - OdeonZ__ : GF Vip, tensioni fra Bortuzzo e Lulù Selassiè: 'Questa cosa del letto va risolta' - cant199999 : Mi dispiace ma manuel bortuzzo si è giocato il grande fratello e quindi la vittoria per questa cagata che sta facendo con lulù #GFvip - infoitcultura : Bortuzzo, il flirt con Lulù non decolla: “Anche questa cosa del letto dobbiamo risolverla” - michimarte : Manuel Bortuzzo che cammina al #gfvip è il momento più emozionante che abbia visto in Tv da parecchio a questa parte -