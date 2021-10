Bitpanda apre la sua app per gli investimenti digitali alle banche (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Photo by Yuichi Yamazaki/Getty Images)Portare gli scambi di criptovalute e azioni frazionate a “decine di milioni di clienti”, attraverso partnership con le banche tradizionali raggiungibili potenzialmente in tutto il mondo. Bitpanda, la fintech austriaca degli investimenti digitali via app, fa un passo in avanti: continuerà a permettere gli scambi da un euro in su attraverso la piattaforma di proprietà, ma mette a disposizione degli istituti finanziari la sua tecnologia per integrare le funzionalità nei loro sistemi. Tra i primi accordi in Europa quello con Fabrick, la società per l’innovazione finanziaria del gruppo Banca Sella. Attraverso la condivisione delle Api, Fabrick erogherà i servizi di Bitpanda agli utenti dei suoi partner che potranno ampliare l’offerta e facilitare gli ... Leggi su cityroma (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Photo by Yuichi Yamazaki/Getty Images)Portare gli scambi di criptovalute e azioni frazionate a “decine di milioni di clienti”, attraverso partnership con letradizionali raggiungibili potenzialmente in tutto il mondo., la fintech austriaca deglivia app, fa un passo in avanti: continuerà a permettere gli scambi da un euro in su attraverso la piattaforma di proprietà, ma mette a disposizione degli istituti finanziari la sua tecnologia per integrare le funzionalità nei loro sistemi. Tra i primi accordi in Europa quello con Fabrick, la società per l’innovazione finanziaria del gruppo Banca Sella. Attraverso la condivisione delle Api, Fabrick erogherà i servizi diagli utenti dei suoi partner che potranno ampliare l’offerta e facilitare gli ...

