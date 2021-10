Atletica, atleta Europeo 2021: il lizza c’è anche Marcell Jacobs (Di giovedì 7 ottobre 2021) La cerimonia si svolgerà il 16 ottobre a Ginevra Continua il momento d’oro, è proprio il caso di dirlo, di Marcell Jacobs. Dopo la vittoria di staffetta e 100 metri a Tokyo l’azzurro è in lizza per essere primato come atleta Europeo 2021. Insieme a lui due eccellenze dell’Atletica, i due primatisti del mondo Karsten Warholm (400hs) e Armand Duplantis (asta). Jacobs è stato selezionato ed è rientrato nella shortlist di tre nomi, prima c’erano anche altri azzurri come Tamberi e Stano. Al termine di una stagione da incorniciare, lo sprinter delle Fiamme Oro può contendere la palma di miglior atleta del continente a due dei personaggi più rappresentativi dell’Atletica. Il gradimento dei social (che pesa ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) La cerimonia si svolgerà il 16 ottobre a Ginevra Continua il momento d’oro, è proprio il caso di dirlo, di. Dopo la vittoria di staffetta e 100 metri a Tokyo l’azzurro è inper essere primato come. Insieme a lui due eccellenze dell’, i due primatisti del mondo Karsten Warholm (400hs) e Armand Duplantis (asta).è stato selezionato ed è rientrato nella shortlist di tre nomi, prima c’eranoaltri azzurri come Tamberi e Stano. Al termine di una stagione da incorniciare, lo sprinter delle Fiamme Oro può contendere la palma di migliordel continente a due dei personaggi più rappresentativi dell’. Il gradimento dei social (che pesa ...

