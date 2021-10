Ag. Mario Rui: “Se andrà via da Napoli lo farà dopo aver disputato un grande campionato” (Di giovedì 7 ottobre 2021) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Mario Giuffredi, procuratore sportivo, nuovo agente di Politano, ma anche di Mario Rui e Di Lorenzo. Ecco le parole su Mario Rui, riportate dai colleghi di CalcioNapoli1926.it:“Mario Rui l’anno scorso ha vissuto un anno difficile per incompatibilità caratteriale con Gattuso, non per colpa dell’allenatore ma perché avevano due caratteri forti che non andavano d’accordo. Sul giocatore non mi pronuncio più perché basta vedere l’espulsione contro lo Spartak Mosca quando tutti dicevano il contrario di due giorni prima. A maggio-giugno ho detto che Mario Rui non si sarebbe mosso da Napoli. Lo farà solo dopo aver disputato un grandissimo ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 7 ottobre 2021) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenutoGiuffredi, procuratore sportivo, nuovo agente di Politano, ma anche diRui e Di Lorenzo. Ecco le parole suRui, riportate dai colleghi di Calcio1926.it:“Rui l’anno scorso ha vissuto un anno difficile per incompatibilità caratteriale con Gattuso, non per colpa dell’allenatore ma perché avevano due caratteri forti che non andavano d’accordo. Sul giocatore non mi pronuncio più perché basta vedere l’espulsione contro lo Spartak Mosca quando tutti dicevano il contrario di due giorni prima. A maggio-giugno ho detto cheRui non si sarebbe mosso da. Losoloun grandissimo ...

Advertising

sscnapoli : ?? StartingXI: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Elmas, Fabian, Zielinski, Politano, Petagna, Insign… - annatrieste : Fino ad oggi pomeriggio Mario Rui era il 'capolavoro' di Spalletti per rendimento e prestazioni, adesso è di nuovo… - NapoliToday : #Calcio #NotizieSSCNapoli Mario Rui, l'agente: 'Lascerà Napoli solo dopo aver disputato un grandissimo campionato'… - RwondoNaples : @AndreaS86904796 @DiegoPi_ L'unica gara in cui è stato in difficoltà e ha corso per 2/3 in più è stato contro lo Sp… - Monica73774598 : @ChrisHart_imfg @bonucci_leo19 Se non bestemmi, faccio pure il disegnino di Saturno. Oppure quello di Mario Rui, m… -