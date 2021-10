Abraham pazzo di Mourinho | Ho imparato più con lui che in tutta la mia vita

Advertising

ROMA - Una chiamata inaspettata al telefono. Era Mourinho . " Vuoi goderti un po' di sole o stare sotto la pioggia?". Così lo Special One ha iniziato la conversazione con Tammyper convincerlo ad accettare l'addio al Chelsea per trasferirsi alla Roma. Il centravanti inglese, adesso nel ritiro della nazionale, ha rilasciato un'intervista al The Guardian parlando ...Mourinho che ha sempre il broncio, non sembra mai contento, poi esulta come une ha preso un ... E della Roma chi teme di più? ', è fortissimo, un po' di timore me lo mette. Terrei d'occhio ...Azzurri battuti 3-2 al Maradona, partita compromessa dall'espulsione di Mario Rui. La qualificazione ora è in salita ...Vuole vincere sempre, anche negli esercizi di riscaldamento dove i calciatori della Roma si sfidano a batterie. Olimpico pazzo per Tammy e lui canta l'inno. vedi letture. Abraham canta e incanta. Un a ...