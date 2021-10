Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2021 ore 11:30 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Viabilità DEL 6 OTTOBRE 2021 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO IN SENSIBILE MIGLIORAMENTO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE AL MOMENTO CODE LOCALIZZATE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E TUSCOLANA SEMPRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PRENESTINA IN INTERNA RISOLTO L’INCIDENTE IN COMPLANARE TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA, LA CIRCOLazioNE E’ SCORREVOLE DIMINUITE LE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO LE CONSOLARI CODE SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN ENTRATA A Roma, PER LAVORI CHE COMPORTANO LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA SULLA TIBURTINA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA TIVOLI E VILLANOVA, NEI DUE ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 6 ottobre 2021)DEL 6 OTTOBREORE 11.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO IN SENSIBILE MIGLIORAMENTO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE AL MOMENTO CODE LOCALIZZATE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E TUSCOLANA SEMPRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PRENESTINA IN INTERNA RISOLTO L’INCIDENTE IN COMPLANARE TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA, LA CIRCONE E’ SCORREVOLE DIMINUITE LE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO LE CONSOLARI CODE SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN ENTRATA A, PER LAVORI CHE COMPORTANO LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA SULLA TIBURTINA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA TIVOLI E VILLANOVA, NEI DUE ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2021 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti sul #Gra tra Cassia e Salaria - romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti in Via delle Capannelle tra Piazza Scilla e Via Tuscolana - romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti in Via Cassia tra Ospedale S.Pietro Fatebenefratelli e Via Flaminia - romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti in Via Trionfale tra Gra-Via Ipogeo degli Ottavi e Piazza Sante de Sanctis -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Cede l'asfalto, Pontina chiusa. Tre anni fa la voragine che uccise un uomo Il maltempo delle ultime ore mette a dura prova la viabilità in provincia di Latina . Sulla 148 Pontina, nei pressi di Terracina , l'asfalto ha ceduto rendendo necessaria la chiusura di un tratto all'altezza del chilometro 96,200. Brutta giornata per ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06 - 10 - 2021 ore 09:45 VIABILITÀ DEL 6 OTTOBRE 2021 ORE 09.35 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN ...IN INTERNA CODE MA PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2021 ore 09:45 - RomaDailyNews RomaDailyNews Il maltempo delle ultime ore mette a dura prova lain provincia di Latina . Sulla 148 Pontina, nei pressi di Terracina , l'asfalto ha ceduto rendendo necessaria la chiusura di un tratto all'altezza del chilometro 96,200. Brutta giornata per ...DEL 6 OTTOBRE 2021 ORE 09.35 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN ...IN INTERNA CODE MA PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD ...