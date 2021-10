Spunta uno striscione contro Donnarumma: «A Milano non sarai mai più il benvenuto. Uomo di merda» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ieri, in un’intervista al Corriere dello Sport, Gigio Donnarumma si augurava di non ricevere fischi dallo stadio San Siro, stasera, in occasione della Nations League, ma i presupposti non sono dei migliori. La Gazzetta dello Sport racconta di uno striscione comparso ieri a Milano, su un ponte vicino all’albergo dove la Nazionale di Mancini è in ritiro. Il messaggio è chiaro: «Donnarumma, a Milano non sarai mai più il benvenuto. Uomo di m…». La contestazione potrebbe continuare ovviamente allo stadio, dove sono attesi 37.000 spettatori. Secondo la rosea, “ci sarebbe chi ha acquistato il biglietto solo per essere allo stadio e poter contestare l’ex portiere”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ieri, in un’intervista al Corriere dello Sport, Gigiosi augurava di non ricevere fischi dallo stadio San Siro, stasera, in occasione della Nations League, ma i presupposti non sono dei migliori. La Gazzetta dello Sport racconta di unocomparso ieri a, su un ponte vicino all’albergo dove la Nazionale di Mancini è in ritiro. Il messaggio è chiaro: «, anonmai più ildi m…». La contestazione potrebbe continuare ovviamente allo stadio, dove sono attesi 37.000 spettatori. Secondo la rosea, “ci sarebbe chi ha acquistato il biglietto solo per essere allo stadio e poter contestare l’ex portiere”. L'articolo ilNapolista.

